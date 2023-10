Chimaev zomba de Borrachinha por possível saída de luta no UFC 294

O mistério acerca da presença de Paulo Costa no UFC 294 segue, mas Khamzat Chimaev parece ter uma resposta. Ciente do forte rumor indicando a saída do brasileiro da luta programada para acontecer no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), 'Borz' não perdeu tempo e atacou o desafeto, sugerindo que o combate, de fato, caiu.

Vale pontuar que o próprio Dana White informa que há a possibilidade da luta ser cancelada e que o UFC já estuda nomes para substituir 'Borrachinha' contra Chimaev. Portanto, em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui, aqui e aqui), o russo zombou do inimigo, intensificando o clima hostil entre eles.

Em seu 'trash talk', 'Borz' lembrou que Paulo já havia passado por um procedimento cirúrgico (implante capilar) e publicou uma montagem com o rosto do rival simbolizando a marcha ré de um automóvel, supostamente insinuando que o mesmo utilizou a operação no cotovelo pré-luta para sair dela e 'dar para trás' com o compromisso. Até o momento, o duelo segue integrando o card do UFC 294.