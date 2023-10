Charles do Bronxs lamenta lesão que o tirou de luta no UFC: "Tomei nove pontos"

O combate mais aguardado do ano pelo público brasileiro não vai mais acontecer. Charles Do Bronxs se lesionou e foi retirado da luta principal do UFC 294, evento que está programado para o dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU). Inconformado, o atleta se manifestou nas redes sociais e confirmou o ocorrido.



De acordo com o atleta, a lesão aconteceu em seu supercílio no último treino antes de viajar para o Brasil. Durante uma sessão de sparring, Charles recebeu uma cabeçada involuntária no local e precisou levar pontos, o que o impediu de continuar no card programado para a próxima semana.



"Eu estou fora do UFC Abu Dhabi. No meu último treino no Brasil, sofri uma cabeçada no treino, abri corte fundo, tomei oito ou nove pontos, Corte fundo para poder lutar, para se recuperar nesse pouco tempo e fazer uma grande luta", declarou Charles em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.



Ex-campeão dos pesos-leves do UFC, Charles faria a revanche contra o algoz que lhe tomou o título justamente em outubro do ano passado, também em Abu Dhabi. Ao ser retirado do card, o brasileiro abriu vaga para que Alexander Volkanovski, campeão dos pesos-penas (66 kg), fosse escalado para a luta principal do evento.



"A equipe junto com o UFC decidiu sair da luta e ficar pronto para a próxima. Não é só uma luta, é disputa de título. Não poderia entrar por entrar, muitos vão julgar, mas não poderia entrar estando 80%", finalizou o atleta da Chute Boxe Diego Lima.

Mais uma luta em risco

O co-main event deste card também corre risco de não ser realizado. Isso porque o brasileiro Paulo Borrachinha realizou uma cirurgia no cotovelo direito e deixou seu duelo contra Khamzat Chimaev em dúvida. Até o momento, no entanto, a disputa segue de pé e nada foi informado pela organização do show.