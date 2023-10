Campeão do Bellator aprova possível luta com Ngannou na PFL: "Belo pagamento"

"Tive algumas conversas com meu empresário, mas ninguém sabe o que está acontecendo. O que você pode fazer é cuidar do seu trabalho, se colocar na melhor posição para avançar com uma fusão ou o que quer que aconteça. Somos todos agentes livres? Estamos nos fundindo com a PFL? Não sabemos. Ser campeão dos pesados tem um pouco de peso nisso", declarou o campeão do Bellator, antes de completar.

"Qualquer um que lute com Ngannou ganha no mínimo de dois milhões de dólares. Você vai lá como um campeão e negocia seus termos, é um belo dia de pagamento. Algo assim está definitivamente em jogo, então talvez isso esteja acontecendo na hora certa e pelo motivo certo. Se essa fusão acontecer, será uma grande money fight, algo muito interessante", concluiu.

Registro de Bader no MMA

Ryan Bader, de 40 anos, se destacou no UFC, mas mudou de patamar no MMA ao integrar o Bellator. Na antiga organização, o americano era presença constante no top-5 dos meio-pesados (93 kg), mas, na atual casa, se tornou campeão da categoria e também do peso-pesado.

No Bellator desde 2017, 'Darth' construiu um cartel composto por 12 lutas, com nove vitórias, duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus triunfos mais importantes foram sobre Fedor Emelianenko (duas vezes), 'King Mo' Lawal, Lyoto Machida, Matt Mitrione, Ovince Saint Preux, Phil Davis (duas vezes), 'Rampage' Jackson, Rashad Evans, Rogério 'Minotouro' (duas vezes), Valentin Moldavsky.