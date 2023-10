Borrachinha reforça vontade de encarar Chimaev no UFC 294: "Não vou sair dessa luta"

Na terça-feira (10), Dana White admitiu que existe a possibilidade de Paulo Borrachinha ser vetado do confronto contra Khamzat Chimaev, marcado para o próximo dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), no UFC 294. Porém, apesar da declaração do presidente do Ultimate, o peso-médio (84 kg) brasileiro parece confiante de que estará apto a subir no octógono e enfrentar o desafeto russo.

Em seu perfil no 'X' (antigo Twitter), Borrachinha reiterou que não pretende desistir do compromisso do dia 21 de outubro e pediu para ser mantido na luta. Resta saber se a vontade do lutador mineiro será o suficiente para garantir sua permanência no card do UFC 294 ou se a organização vai retirá-lo do duelo contra Chimaev.

"Eu não vou sair dessa luta de forma alguma. Me deixem enfrentar a p*** do gourmet Chen Chen (Chimaev). Já estou aqui em Abu Dhabi e preparado, filhos da p***", escreveu Borrachinha no 'X' (veja abaixo ou clique aqui).