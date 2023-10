Blaydes culpa lesões por deixar luta contra Malhadinho no UFC São Paulo

Escalado para encarar Jailton Malhadinho na luta principal do UFC São Paulo, Curtis Blaydes precisou se retirar da luta e será substituído por Derrick Lewis no evento do dia 4 de novembro. Pouco depois da notícia ser divulgada, o americano usou suas redes sociais para se pronunciar e explicar sua saída da luta contra o baiano.

Em seu perfil oficial no 'Facebook' (veja abaixo), Blaydes revelou que lesões sofridas durante o camp de preparação para o duelo contra Malhadinho foram o motivo para tomar a decisão de abandonar o card do UFC São Paulo. De acordo com o wrestler americano, número 5 no ranking dos pesados, sua maior preocupação era saber se conseguiria se recuperar a tempo para competir no melhor de suas condições.

"As lesões do camp não estavam se recuperando em um ritmo suficientemente rápido para eu competir no nível requerido para ser a melhor versão de mim mesmo no dia 4 de novembro. Existe uma diferença entre estar com dores e estar machucado. Levei quase três meses para ver a diferença. Vou tirar um tempo dos treinos e focar na reabilitação para que eu possa voltar completamente confiante nas minhas habilidades atléticas. Peço desculpa a todo mundo que estava animado para essa luta, eu juro que essa decisão não foi tomada precipitadamente", explicou Blaydes.