Nate Diaz propõe a Jake Paul revanche no boxe e eventual trilogia no MMA

A rivalidade entre Jake Paul e Nate Diaz parece não ter se encerrado no duelo de boxe protagonizado entre os dois, em agosto desta temporada. Após medirem forças nos ringues, a rixa entre os atletas segue em alta nas declarações. Após vencer a disputa na nobre arte e insinuar que o ex-UFC 'estaria fugindo' de uma revanche dentro do MMA, mesmo com uma proposta de bolsa de R$ 50 milhões em jogo, o popular youtuber recebeu uma resposta na mesma moeda do 'bad boy' americano.

Através da sua conta no 'X' (antigo Twitter), Nate Diaz rebateu a versão de Jake Paul e detonou as habilidades do influencer dentro dos esportes de combate (veja abaixo ou clique aqui). Vale ressaltar que, no duelo de boxe, foi o youtuber que levou a melhor, por decisão unânime dos juízes. Sem ter a confiança abalada com o resultado adverso, o veterano ex-UFC projetou uma segunda luta dentro dos ringues e, futuramente, um embate seguindo as regras das artes marciais mistas.

"Você está falando m***. Não pedi p*** nenhuma. Eu lutaria com você amanhã no MMA. O problema é que você é ruim e eu não trabalho para os maricas da PFL, imbecil. E você trabalha. Revanche no boxe e trilogia no MMA. Você precisa de tempo para treinar, de qualquer forma, você é péssimo. No Ano Novo parece bom", rebateu o 'bad boy' americano.