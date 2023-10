Mais caro do mundo? Youtuber KSI usará protetor bucal de R$ 250 mil em luta de boxe

Neste sábado (14), em Manchester (ING), KSI volta aos ringues para enfrentar Tommy Fury. E, antes mesmo do combate acontecer, o youtuber já prendeu a atenção dos fãs com um item inusitado. O influencer britânico usará um protetor bucal avaliado em 41 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 255 mil). A empresa especializada 'SafeJawz', que confeccionou a peça, destacou que o modelo é o mais caro já criado no mundo.

O protetor bucal é predominantemente preto e conta com 108 diamantes, além de ser banhado a ouro de 24 quilates (veja abaixo ou clique aqui). Na peça, também está destacado o nome de KSI, assim como o de sua marca de bebidas esportivas, a 'PRIME', fundada em conjunto com o youtuber Logan Paul e que patrocina o UFC.

"O protetor bucal mais caro do mundo. Algumas semanas atrás, KSI nos encarregou de fazer algo muito especial antes de sua próxima luta neste fim de semana contra Tommy Fury. O protetor bucal, no valor de mais de 41 mil libras esterlinas, foi feito com a ajuda de 16 especialistas e inclui 108 diamantes individuais de alta clareza e também foi dourado à mão com ouro de 24 quilates. Há também um logotipo da 'PRIME' em folha de ouro na frente e no centro, que também é incrustado com 50 diamantes individuais de alta qualidade", destacou o perfil oficial da 'SafeJawz'.