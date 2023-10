Gordon Ryan compara Jon Jones a GSP após treinos

Aos 36 anos e apontado por parte da comunidade do MMA como o melhor lutador de todos os tempos, Jon Jones ainda tem sede de conhecimento. E prova disso foi a recente parceria firmada através de treinos com Gordon Ryan. Principal representante do submission em atividade, o astro do grappling comentou a experiência de dividir os tatames com 'Bones' e o comparou a outra lenda das artes marciais mistas: Georges St-Pierre.

Em entrevista ao canal 'Morning Kombat', 'King', como é conhecido, elogiou a capacidade de Jones em absorver novas técnicas, mesmo tendo reinado de forma soberana na principal liga de MMA do mundo na última década em duas categorias de peso distintas. De acordo com Gordon, o que torna o americano diferenciado é sua capacidade de misturar as artes marciais da melhor maneira possível dentro do octógono.

"Jon é bem parecido com o 'GSP'. Ele não é o melhor wrestler do mundo, ele não é o melhor striker do mundo, não é o melhor do jiu-jitsu no mundo, mas quando se trata de juntar todas essas coisas - assim como o Georges - ele faz isso melhor do que qualquer um no mundo. Então se vocês chamarem um wrestler de alto nível, ele vai perder em um duelo de wrestling. Mas na hora de realmente lutar (MMA), ele é melhor que qualquer um no mundo. A coisa que mais me impressionou de forma chocante nele foi sua capacidade de aprender movimentos. O Jon está sempre procurando integrar coisas novas em seu jogo", avaliou Ryan.