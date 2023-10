Dos Anjos entra no top-10 dos leves do UFC; Moicano também sobe no ranking

Aos 37 anos, Bobby Green ignorou o status de azarão na luta principal do evento e precisou de apenas 33 segundos para nocautear Dawson. Como o feito foi sua segunda vitória seguida no UFC, o americano, que estava fora do top-15 do peso-leve, passou a integrá-lo. Agora, 'King' se encontra no 13º lugar da divisão.

Derrocada de Dawson

Dawson não vai guardar boas recordações do UFC Vegas 80. Além de ser nocauteado rapidamente por Green, o atleta perdeu sua invencibilidade na organização e também cinco posições no ranking do peso-leve. Portanto, o americano caiu do décimo para o 15º posto da categoria.

Veterana em grande fase

Depois de sofrer cinco derrotas seguidas no UFC, Karolina Kowalkiewicz, de 37 anos, deu a volta por cima na carreira. No show, a ex-desafiante ao cinturão do peso-palha (52 kg) emplacou a quarta vitória consecutiva ao passar por Diana Belbita por pontos. Portanto, a atleta ganhou uma posição no ranking da categoria, virando a número 14.