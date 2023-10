Dirigente do Bellator alerta lutadora sobre perigo de enfrentar Cris Cyborg

Leah McCourt foi um dos destaques do Bellator 300. No evento realizado no último sábado (7), na Califórnia (EUA), a atleta impressionou ao nocautear a veterana Sara McMann no primeiro round e se aproximou de disputar o cinturão do peso-pena (66 kg). Tanto que Scott Coker, líder da companhia, já projeta uma possível luta de 'The Curse' contra Cris 'Cyborg', campeã da categoria, e lhe faz um alerta.

Vale destacar que a própria veterana mencionou McCourt como potencial adversária após nocautear Cat Zingano no primeiro round no 'co-main event' do Bellator 300. Inclusive, as atletas até fizeram uma encarada em cima do cage para promover a possível luta, mesmo com a indefinição sobre o futuro da liga, que pode ser vendida para a PFL.

Caso o duelo saia do papel, o cartola, na coletiva de imprensa pós-show, aconselhou 'The Curse' a se esforçar ainda mais para ter condição de competir com 'Cyborg'. É bem verdade que Coker elogiou McCourt por sua atuação, mas também classificou a veterana como a melhor lutadora da história do peso-pena e, quiçá, do MMA.