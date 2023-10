Dirigente admite incerteza sobre futuro do Bellator e se esquiva: "Não sou o dono"

No último sábado (7), o Bellator comemorou sua 300ª edição com um show especial, realizado em San Diego, na Califórnia (EUA), que teve como um dos destaques mais uma brilhante apresentação da brasileira Cris Cyborg, campeã peso-pena (66 kg) da liga. O clima de celebração, no entanto, contrastou com a aura de incertezas que cerca o futuro da organização, bastante exemplificado pelas declarações do presidente da organização, Scott Coker.

Na coletiva de imprensa após o término do Bellator 300, Coker admitiu que a organização que preside vive um período de indefinição em relação ao seu destino, mas se esquivou do assunto ao ressaltar que a responsabilidade por qualquer tipo de decisão sobre o futuro da liga não está sob seu poder. Vale destacar que, nos últimos meses, rumores surgiram sobre uma possível venda, fusão ou, até mesmo, a extinção do evento norte-americano, que é comandado pela Viacom atualmente.

"Lembre-se: eu não sou dono do Bellator. O Bellator não é minha companhia para vendê-la, mantê-la ou para fundi-la. Ela é propriedade da Viacom, e eles têm um processo que fazem, e estão fazendo o que precisam fazer. Não é algo de minha propriedade para vender ou não. É difícil para mim comentar sobre (a situação) porque é completamente diferente. Agora, alguns sentimentos são os mesmos, mas no final do dia, não é a minha companhia", declarou Scott Coker.