Data oficial! ADCC define dias 17 e 18 de agosto para promover a edição 2024

Nesta segunda-feira (9), os fãs da luta agarrada ganharam um prato cheio com os últimos detalhes da edição de 2024 do ADCC sendo confirmados. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o mais tradicional show de 'submission' do mundo - que ocorre bienalmente - anunciou que retornará nos dias 17 e 18 de agosto da próxima temporada, com sede na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA).

A sede inédita já havia sido anunciada anteriormente, assim como o mês da disputa. Agora, os fãs sabem exatamente quais dias precisam reservar para acompanhar o evento. A expectativa é de que a venda de ingressos para o ADCC 2024 se inicie ainda nesta temporada, no fim de novembro, na tradicional época de 'Black Friday'.

"O ADCC 2024 está definido! O maior evento de grappling será realizado nos dias 17 e 18 de agosto na incrível 'T-Mobile Arena'. A T-Mobile Arena recebe alguns dos maiores eventos de classe mundial e pela primeira vez um evento de grappling será realizado lá. O ADCC 2024 irá melhorar todos os aspectos do ADCC 2022 e realizar um evento de classe mundial que mostrará a beleza do nosso esporte não somente para os fãs de grappling, mas para todo o mundo dos esportes de combate", destacou o perfil oficial do show em suas redes sociais.