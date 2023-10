Cris Cyborg mostra interesse em lutar contra Larissa Pacheco e Kayla Harrison

"Adoro o Bellator, trabalhar com Scott Coker, estou feliz e veremos o que vai acontecer. Quero fazer as maiores lutas pelos meus fãs. Gostaria de fazer mais lutas grandes com quem estiver na lista. Se for Larissa, Kayla ou alguém, isso estaria na fila com certeza. Estarei preparada e terei isso em mente", declarou a campeã do Bellator, na coletiva de imprensa pós-show.

Histórico de 'Cyborg' no MMA

Cris 'Cyborg', de 38 anos, é uma das lutadoras mais condecoradas do MMA e, consequentemente, é considerada por parte dos fãs uma das melhores da história do esporte. A brasileira estreou na modalidade em 2005 e se tornou campeã no Bellator, Invicta FC, Strikeforce e UFC.

Em sua jornada, a veterana construiu um cartel composto por 27 vitórias, sendo 22 pela via rápida (21 por nocaute e uma por finalização), duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Os triunfos de maior destaque da curitibana foram sobre Arlene Blencowe (duas vezes), Cat Zingano, Felicia Spencer, Gina Carano, Holly Holm, Julia Budd, Leslie Smith (duas vezes) e Marloes Coenen (duas vezes).