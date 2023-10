Conor McGregor se emociona com conflito entre Israel e Palestina: "Deus, por favor resolva"

Tema divide opiniões

A manifestação de McGregor não foi a primeira reação ao conflito vinda de um membro da comunidade do MMA. Lutador de origens palestinas, Belal Muhammad foi duramente criticado por Sean Strickland, campeão peso-médio (84 kg) do UFC, ao externar publicamente seu apoio à Palestina no último final de semana.

God please fix this situation ?

Horrific scenes out of this despicable war in the last few days and over the years. How can we, as human beings, be at conflict with one another as sickening as this? God please I pray ? https://t.co/X3gXL0Sda4

