Charles do Bronxs se machuca e fica de fora de revanche contra Islam Makhachev

O card mais esperado pelos fãs brasileiros em 2023 sofreu uma baixa irreparável. Charles Do Bronxs se lesionou e foi retirado da luta principal do UFC 294, evento que será realizado no próximo dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU). Desta forma, a revanche contra Islam Makhachev, válida pelo título dos leves, foi cancelada.



De acordo com o anúncio oficial do UFC, feito nesta terça-feira (10), o australiano Alexander Volkanovski, dono do cinturão dos pesos-penas, irá substituir o brasileiro em um duelo de campeões - e que também será um reencontro. Em fevereiro deste ano, na Austrália, Volkanovski foi superado por Makhachev em uma decisão unânime dos árbitros.

"No quinto round do sparring ontem, ele (Charles) deveria pegar o avião hoje. Machucou o lho, claro, não pode voar assim. (...) Eles nunca nos ligam assim. Ele terá que fazer uma cirurgia plástica. O Volkanovski não teve dúvidas e aceitou a luta", declarou Dana White.



Após a derrota, o australiano retornou para a sua categoria e, em julho, nocauteou Yair Rodriguez, mantendo o título dos penas. Por sua vez, o atleta do Daguestão não pisou mais no octógono desde então. Meses atrás, ele foi oficializado para liderar o card de retorno do UFC a Abu Dhabi.



Curiosamente, Mateusz Gamrot havia sido oficializado como reserva para essa disputa dias atrás. Mesmo assim, com a lesão de Charles dias antes do evento, o lutador polonês ficou para trás e viu Volkanovski ser escalado para disputar o título dos leves.