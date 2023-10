Borrachinha esbanja confiança em vitória sobre Chimaev após cirurgia: "Vou nocautear"

"Eu vim pronto para essa luta. Tenho desafiado esse cara para lutar há muito tempo. Sei que ele quer uma desculpa para sair da luta. Ele não quer essa luta. Não vou deixar ele sair tão facilmente. Tenho todas as ferramentas para vencer esse filho da p***. Ele não tem nada para mim", declarou o lutador, antes de completar.

"Ele tem cabeça grande, braços longos e corpo magro. Ele não fará nada comigo. Vou defender a primeira queda dele e vou nocautear. Fiz uma cirurgia, mas não importa, estarei lá. Esse cara precisa correr mais para escapar de mim. Estou aqui para vencer. Vim lutar com ele e realmente acredito que vou vencer", concluiu.

Registro de 'Borrachinha' no MMA

Paulo Costa, de 32 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no UFC. O atleta, dono de um estilo de luta empolgante, ficou conhecido no esporte por conta do poder de seus golpes e de seu porte físico avantajado para atuar no peso-médio. 'Borrachinha' iniciou sua trajetória no MMA em 2012 e estreou no Ultimate em 2017. Pela companhia, o mineiro, sexto colocado no ranking da categoria, realizou oito combates, venceu seis e perdeu duas vezes. Seus triunfos mais importantes foram sobre Johny Hendricks, Luke Rockhold, Uriah Hall e Yoel Romero.