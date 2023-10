Borrachinha comenta sobre duelo com Chimaev após cirurgia: "Não vou sair dessa luta"

Nesta segunda-feira (9), Paulo Borrachinha confirmou que passou por uma recente cirurgia no cotovelo durante sua preparação para a luta contra Khamzat Chimaev. Mas parece que o empecilho não frustrou os planos do brasileiro de se manter no card do UFC 294, programado para o dia 21 de outubro, com sede em Abu Dhabi (EAU).

Mesmo com apenas cerca de duas semanas para estar pronto para medir forças com o 'Lobo', Borrachinha esbanja confiança para o embate. De acordo com o peso-médio (84 kg) de Belo Horizonte (MG), o único cenário em que ele não entraria em ação no UFC 294 diante de Chimaev seria em caso de veto médico.

"Não vou sair dessa luta. Posso vencê-lo em 99 vezes de 100 oportunidades. (Só não luto) apenas se o médico não me permitir. Quero lutar", declarou o atleta mineiro, em entrevista à ESPN americana.