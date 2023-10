Warlley Alves reforça Esquadrão Brasileiro em Abu Dhabi no UFC 294

Além de Warlley Alves, outros quatro brasileiros enfrentam adversários russos no UFC 294. Na luta principal do evento, Charles 'Do Bronx' disputa o título do peso-leve (70 kg) contra o campeão Islam Makhachev, em revanche aguardada no MMA. No 'co-main event', pelo peso-médio (84 kg), Paulo 'Borrachinha' encara Khamzat Chimaev. Nos meio-pesados (93 kg), Johnny Walker mede forças com Magomed Ankalaev. Também nos médios, Bruno 'Blindado' recepciona o estreante Sharabutdin Magomedov na empresa.

