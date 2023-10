Novo oponente! Michel Pereira encara Andre Petroski no UFC Vegas 81

Neste sábado (14), Michel Pereira sobe no octógono mais famoso do mundo para fazer sua estreia no peso-médio (84 kg) do Ultimate. O 'Paraense Voador', que originalmente enfrentaria Marc-Andre Barriault, terá pela frente Andre Petroski, que substitui o canadense de última hora, no card do UFC Vegas 81.

Barriault deixou o confronto contra Pereira em razão de problemas médicos. A notícia de que Petroski seria o novo oponente do brasileiro no sábado foi divulgada inicialmente pelo próprio lutador norte-americano, que vem de cinco vitórias seguidas, através de suas redes sociais.