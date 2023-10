Moicano ameaça Bobby Green para vingar parceiro de treino no UFC: "Vou te destruir"

Recentemente, Renato Carneiro mencionou Dan Hooker como alvo ideal no peso-leve (70 kg) do UFC, mas mudou de ideia no último sábado (7). Após a vitória fulminante de Bobby Green sobre Grant Dawson, em luta realizada em Las Vegas (EUA), o brasileiro manifestou o desejo de vingar seu parceiro de treino na academia 'American Top Team'.

Vale destacar que o veterano, fora do top-15 do peso-leve do UFC e apontado pelas casas de apostas como grande zebra para a luta, precisou de apenas 33 segundos para nocautear 'KGD', até então décimo colocado no ranking da categoria. Dessa forma, 'King' emplacou o segundo triunfo seguido na companhia, enquanto o rival perdeu a invencibilidade nela.

Irritado com o sucesso de Green, que se recusou a cumprimentar Dawson antes da luta acontecer, 'Moicano' não só atacou o novo alvo, como também o ameaçou por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Disposto a restaurar a honra do amigo e a lavar a alma da 'American Top Team', o brasileiro já se colocou à disposição do UFC para enfrentar o desafeto em dezembro, no show de número 296.