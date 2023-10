Mateusz Gamrot é escalado como reserva de Makhachev vs Do Bronxs, diz site

O próximo card numerado do Ultimate será liderado pela disputa de título dos pesos-leves (70 kg) entre Islam Makhachev e Charles Do Bronxs. Ciente da magnitude do evento, a alta cúpula da liga já conta, inclusive, com um plano B para caso algum imprevisto com o 'main event' do UFC 294 surja de última hora. Número 6 do ranking da categoria, Mateusz Gamrot foi escalado como 'reserva de luxo' para a revanche entre o brasileiro e o russo.

A informação foi dada pelo site 'MMA Fighting' após uma publicação enigmática do lutador polonês em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). No último sábado, Gamrot compartilhou uma foto no octógono com a legenda: "Vejo vocês em Abu Dhabi". O post despertou a atenção dos fãs e viria a ser um indício de que Mateusz teria o papel de suplente para o duelo entre Charles e Islam.

No papel de reserva, Gamrot subirá na balança durante a pesagem oficial para confirmar sua participação no evento caso algum imprevisto aconteça. Em caso de lesão ou falha na balança de um dos protagonistas, o atleta polonês estará apto para substituir e entrar em ação na possível luta mais importante de sua carreira.