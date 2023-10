Empresário de Makhachev contesta status de Do Bronxs ao compará-lo com primo de Khabib

Não é de hoje que Ali Abdelaziz, um dos empresários mais importantes do MMA, vem perturbando a paz de Charles Oliveira e dos rivais de seus lutadores. Se em outubro de 2022 o agente questionou a qualidade do brasileiro para enfrentar Islam Makhachev, em Abu Dhabi (EAU), agora, voltou a provocá-lo após Usman Nurmagomedov passar por Brent Primus na luta principal do Bellator 300, evento realizado no último sábado (7), na Califórnia (EUA).

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Abdelaziz apontou que seu atleta, campeão do peso-leve (70 kg) do Bellator, já superou 'Do Bronx' na história da categoria no MMA. Vale destacar que Nurmagomedov, além de ser primo de Khabib e amigo e parceiro de treino de Makhachev, é um prodígio do esporte e está invicto nele.

Já o brasileiro, ex-campeão do peso-leve do UFC, é o maior finalizador da história da companhia (16), o lutador com mais vitórias pela via rápida (20) e bônus conquistados (19). Mas o empresário não parece 100% convencido com os feitos de Charles, já que o colocou em um patamar abaixo de Usman, de apenas 25 anos, dentro da modalidade.