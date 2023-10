Dirigente exalta Cris Cyborg por vitória no Bellator 300

Cris 'Cyborg' impressionou tanto no Bellator 300, que ganhou elogios de parte da comunidade do MMA e também de Scott Coker, líder da organização. No último sábado (7), na Califórnia (EUA), a campeã do peso-pena (66 kg) confirmou o favoritismo e precisou de apenas um round para nocautear Cat Zingano. Como assistiu de perto o triunfo dominante da brasileira, o cartola a reverenciou.

Empolgado com a atuação de 'Cyborg', Coker a classificou como a melhor lutadora da história do peso-pena e, quiçá, do MMA. É bem verdade que, para uma parcela dos fãs e profissionais do esporte, Amanda Nunes é a número um, mas o cartola defende a ideia que a veterana não deve em nada para a rival, mesmo tendo perdido para ela em 2018. Tanto que o líder do Bellator exaltou Cris pela forma profissional como se comporta e pela seriedade com que aborda as lutas e os negócios.

"Não vejo como alguém pode dizer que Cyborg não é a GOAT da categoria feminina. Ela é uma fera, é incrível e cuidou dos negócios para mim. Foi uma luta incrível", declarou o cartola, na coletiva de imprensa pós-Bellator 300.