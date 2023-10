Dana White atualiza status de McGregor com a USADA: "Entregou a papelada"

Na última semana, após uma extensa novela, Conor McGregor indicou que teria retornado ao programa da USADA (agência antidoping americana), a fim de estar apto para voltar a competir dentro do UFC. Após a repercussão do anúncio do irlandês, Dana White atualizou o status de sua principal estrela. De forma breve, o presidente do Ultimate revelou que 'Notorious' ainda não está dentro do 'pool' de testagens da entidade, mas que já enviou a documentação necessária para que isso ocorra em breve.

Durante a coletiva de imprensa após o UFC Vegas 80, Dana admitiu que, apesar do avanço no imbróglio do possível retorno de Conor, ainda não tem planos de datas ou adversários concretos para o irlandês. De acordo com o presidente do Ultimate, a tendência é que McGregor volte a ser testado nos próximos dias. Caso o cenário se concretize, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) da liga poderia voltar à ativa em abril de 2024 - depois de cumprir os requisitados seis meses de testes.

"Não (quando perguntado se McGregor está no pool de testes da USADA). Ele não está oficialmente no pool de testes da USADA. Ele entregou a papelada, então provavelmente até segunda-feira ele será inserido. De novo, não me atrelem a isso, mas a papelada será enviada em algum momento da próxima semana. Literalmente não tenho nada planejado para o Conor McGregor agora. A papelada está sendo enviada. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Ainda tem muitas coisas que precisam acontecer no que diz respeito à lutas, então depois decidiremos onde ele vai estar", destacou o cartola, de acordo com o 'MMA Fighting'.