Dana White anuncia fim da política de veto às bandeiras no UFC

O veto às bandeiras nacionais no UFC foi derrubado. Quem confirmou a notícia foi o próprio Dana White, presidente da organização, na coletiva de imprensa após a edição 'Vegas 80', realizada no último sábado (7).

A política que impedia que os atletas entrassem na arena e subissem no octógono com a bandeira de seus países foi implementada no ano passado, após a escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia. De acordo com Dana White, a ideia de colocar um ponto final na proibição surgiu durante o evento comemorativo à Independência do México, que foi chamado de 'Noche UFC', realizado no último dia 16 de setembro, em Las Vegas (EUA).

"As bandeiras estão de volta. Eu estava de férias durante o Dia da Independência do México e a coisa de vetar as bandeiras me deixou louco. Então, eu pensei: 'É, f***-se. Nós vamos trazer as bandeiras de volta'. Me deixou louco. Quando a decisão para fazer isso foi tomada, eu fiquei tipo: 'Ah, qual é o problema se eles não tiverem bandeiras?'. O dia da independência do México virou a chave e eu fiquei tipo: 'Já chega dessa coisa de vetar bandeiras'. As bandeiras estão de volta. Se alguma bandeira ferir seus sentimentos, azar", explicou Dana.