Cris Cyborg minimiza polêmica com Zingano pós-luta no Bellator 300

Ao mesmo tempo que brilhou no cage do Bellator, Cris 'Cyborg' também se envolveu em um episódio polêmico. Na edição de número 300 da companhia, realizada no último sábado (7), na Califórnia (EUA), a brasileira nocauteou Cat Zingano no primeiro round e, ao tentar cumprimentá-la, viu a mesma reclamar, negando o fim da rivalidade. Sendo assim, a campeã do peso-pena (66 kg) da empresa opinou a respeito do ocorrido.

Na coletiva de imprensa pós-show, 'Cyborg' se mostrou surpresa com a reação da americana e revelou o que ela lhe falou no momento de fúria. Mas, feliz por vencer pela 27ª vez no MMA e defender o cinturão do peso-pena do Bellator pela quinta vez, a brasileira minimizou o desentendimento com Cat e pregou respeito, explicando que a rivalidade entre elas não foi originada de sua parte. Vale pontuar que, antes da luta ocorrer, 'Alpha' acusou Cris de utilizar substâncias proibidas para ter vantagem em ação e de se recusar a realizar testes antidoping.

"Normalmente, eu não odeio minhas adversárias. Eu apenas a agradeci por aceitar a luta, mas ela disse, 'Não quero ser sua amiga'. Ela estava dizendo algo como se eu fosse uma stalker, algo assim. A verdade é que ela começou isso, começou a falar mal de mim. Não sei o motivo, mas ela tentou tornar isso pessoal. Não tenho nada contra Zingano. Eu sempre a promovi de uma forma legal. Ela é a garota que venceu Amanda Nunes, Miesha Tate, é um grande nome do esporte. Não vou mudar o que penso sobre ela. Não importa o que aconteceu", declarou a campeã do Bellator.