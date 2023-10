Cris Cyborg elege Leah McCourt como próxima desafiante e pede luta no Japão

"A próxima desafiante, ela acabou de ganhar. Leah (McCourt), eu estou pronta para você. E eu gostaria de lutar no Japão. Esse é o meu sonho, e eu quero fazer uma luta no Japão antes de me aposentar", declarou Cyborg, durante a entrevista pós-luta.

Luta confirmada?

Além da própria Cris Cyborg eleger Leah McCourt como sua próxima adversária, o perfil oficial do Bellator nas redes sociais também confirmou a atleta da Irlanda do Norte como a desafiante da brasileira na seguinte disputa de título (veja abaixo ou clique aqui). No entanto, a incerteza que ronda o futuro da organização, com rumores sobre uma possível venda ou extinção, colocam um ponto de interrogação na realização do duelo entre as lutadoras.

? @criscyborg's next world title defense will be against @leahmccourtmma! #Bellator300 | LIVE NOW | @SHOsports pic.twitter.com/GU9qZhfC1h

- Bellator MMA (@BellatorMMA) October 8, 2023