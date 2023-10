Borrachinha confirma cirurgia no cotovelo, mas tranquiliza fãs: "Não me parou"

Há alguns dias, Renzo Gracie revelou que Paulo Costa havia passado recentemente por uma cirurgia no cotovelo - notícia que deixou os fãs de MMA apreensivos, uma vez que falta menos de um mês para o UFC 294, card para o qual Borrachinha foi escalado para um duelo contra Khamzat Chimaev. Agora, o próprio peso-médio (84 kg) mineiro resolveu abrir o jogo sobre o assunto.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Paulo Borrachinha confirmou que passou por um procedimento cirúrgico no cotovelo e atualizou os fãs sobre a recuperação. O brasileiro ainda ressaltou que segue treinando para o UFC 294 - o que serve também para acalmar parte da comunidade do MMA que estava preocupada com uma possível saída do mineiro do combate contra Chimaev, marcado para o dia 21 de outubro.

"O quão forte você é? Você nunca sabe até ser testado pelo fogo da vida. Fiz uma cirurgia há 3 semanas, o tamanho dela foi 10 pontos ao todo. Mas sei o quanto sou duro e continuo me aprimorando e me superando. Isso não me parou, nada pode parar. Continuo treinando e até sparrings . Sou tão abençoado, Deus me dá condições excepcionais, e me cerca de grandes pessoas", escreveu Borrachinha.