Bobby Green responde desafio de Moicano no UFC: "Vai dormir também"

"Meu treinador tem colocado nomes no meu ouvido. Ele disse Dan Hooker. Eu estou tipo, 'OK, se Hooker aceitar, estou dentro'. Estou até disposto a liderar o card preliminar. Se eu estiver bem, quero lutar em dezembro. Quero ser o lutador mais ativo deste ano. Diga para Renato chu***. Ele fica tipo, 'Ei, eu quero lutar'. Mas, quando eu o vi, foi como se fosse, 'Bem, não dessa vez'. Você tem que resolver isso, cara. Para ser honesto, eu apenas luto com quem eles colocam na minha frente. Se colocarem Renato, ele vai dormir também", declarou o veterano.

Registro de Green no MMA

Bobby Green, de 37 anos, é um veterano do MMA que atua no UFC desde 2013. 'King' iniciou sua trajetória no esporte em 2008 e possui um cartel composto por 31 vitórias, 14 derrotas, um empate e um 'no contest' (sem resultado). Os principais triunfos do americano foram sobre Al Iaquinta, Erik Koch, Clay Guida, Grant Dawson, James Krause, Josh Thomson, Lando Vannata, Nasrat Haqparast, Pat Healy e Tony Ferguson.