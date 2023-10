Blaydes se lesiona e UFC escala Derrick Lewis para enfrentar Malhadinho em São Paulo

A luta principal do UFC São Paulo, programada para o dia 4 de novembro, sofreu uma mudança de última hora. Originalmente escalado para enfrentar Jailton Malhadinho no show, Curtis Blaydes se lesionou e precisou se retirar do card, conforme apurou em primeira mão a equipe de reportagem da Ag Fight. Em contato com fontes próximas ao evento, a Ag Fight apurou que a alta cúpula da liga agiu rapidamente para suprir a ausência e escalou Derrick Lewis como substituto.

A origem, assim como a gravidade da lesão sofrida por Blaydes ainda não foi revelada, mas os contratos para o novo duelo entre Malhadinho e Lewis já foram, inclusive, assinados pelas duas partes envolvidas. Desta forma, o retorno do UFC a São Paulo conta oficialmente como uma nova atração principal. Vale ressaltar que Curtis ocupa a quinta posição do ranking dos pesos-pesados, enquanto 'The Black Beast', novo oponente do brasileiro, desponta na décima colocação da listagem. Jailton é o nono colocado.