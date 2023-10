Novo rival! Caio Borralho encara Abus Magomedov no UFC São Paulo

Originalmente escalado para encarar Nursulton Ruziboev, Caio Borralho vai encarar um novo adversário, o russo Abus Magomedov, no card do UFC São Paulo, marcado para o dia 4 de novembro. A notícia foi divulgada inicialmente pelo site 'MMA Fighting' e confirmada com fontes próximas à organização pela reportagem da Ag Fight.

A mudança ocorre em função da saída de Ruziboev do combate por razões não divulgadas. Substituto do atleta do Uzbequistão, Magomedov vem de derrota para o atual campeão peso-médio (84 kg) do UFC, Sean Strickland, em julho deste ano. Antes, o russo havia estreado na organização com vitória sobre Dustin Stoltzfus.

Por sua vez, Borralho segue invicto no octógono mais famoso do mundo. O maranhense - representante da equipe Fighting Nerds - venceu os quatro confrontos disputados por ele no UFC, o mais recente deles contra Michal Oleksiejczuk, por finalização.