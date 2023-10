Moicano compara seu jiu-jitsu ao de Charles do Bronxs no UFC

Integrante do top-15 do peso-leve (70 kg) do UFC, Renato Carneiro garante ter o que é preciso para seguir crescendo na categoria. Em sua última luta, realizada em novembro, o brasileiro finalizou Brad Riddell no primeiro round e, por ser especialista em jiu-jitsu, se gabou por sua aptidão em tal arte. Tanto que 'Moicano' comparou seu nível no setor ao de Charles 'Do Bronxs'.

Vale destacar que o ex-campeão do peso-leve é simplesmente o recordista de finalizações na história do UFC (16). Mas, em entrevista ao site 'MMA Fighting', 'Moicano' afirma que seu jiu-jitsu não deve em nada ao do compatriota. E, de fato, os números comprovam o perigo que o atleta representa na área, pois dez de suas 17 vitórias no MMA são por finalização e todas por 'mata-leão'. Portanto, Renato, confiante, garante ter qualidade para finalizar qualquer integrante da categoria.

"Não quero ser desrespeitoso com ele. Acho que o jiu-jitsu dele é melhor na guarda. Mas desafio você a assistir minhas lutas no UFC e ver como eu controlo, como pego as costas e como finalizo. Tenho uma taxa de 100% de finalização nas costas. Se eu pegar suas costas, você estará acabado", declarou o lutador.