Mais testado, Borrachinha faz promessa inusitada caso receba jaqueta da USADA

Borrachinha segue ileso até o momento

Dono de um físico impressionante até mesmo para um atleta de alto rendimento, Paulo Borrachinha é alvo de desconfiança por parte da comunidade do MMA no que diz respeito a um possível uso de substâncias proibidas, principalmente esteroides anabolizantes. Porém, até o momento, o brasileiro segue ileso nos testes antidoping administrados pela USADA.

Apesar do alto número de testes feitos, o mineiro nunca foi flagrado em casos de doping. Sua única ocorrência com a USADA veio em 2019, quando Borrachinha foi suspenso por seis meses de forma retroativa devido ao uso de reposição intravenosa sem o pedido TUE (isenção de uso terapêutico).

