Jon Jones revela 'sofrimento' ao treinar com Gordon Ryan para luta no UFC

Em novembro, em Nova York (EUA), Jon Jones vai colocar o cinturão do peso-pesado em jogo contra Stipe Miocic, em uma das lutas mais aguardadas por parte da comunidade do MMA. Como já destacou a grandeza do combate contra o veterano em mais de uma oportunidade, 'Bones' recrutou Gordon Ryan, fenômeno do grappling, para ajudá-lo em sua preparação e fez uma revelação curiosa.

Vale pontuar que o campeão do UFC tem o wrestling como uma de suas principais armas, enquanto 'The King' é especialista em jiu-jitsu. Portanto, no recente treinamento com ênfase no grappling, Jones, mesmo sendo apontado por parte da comunidade do MMA como o melhor lutador da história, mostrou humildade em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui) e indicou que 'sofreu'.

Inclusive, o atleta fez questão de expressar sua gratidão por ter a experiência de dividir o tatame com um profissional tão renomado no grappling. Tanto que Jones ressaltou que o 'aperto' no treino com Ryan lhe deu ainda mais experiência e motivação para superar um desafio tão importante como Miocic.