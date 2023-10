Cris Cyborg embolsa R$ 1,5 milhão e lidera lista de salários do Bellator 300

Campeã peso-pena (66 kg) e uma das grandes estrelas da organização, Cris Cyborg recebeu o maior salário do Bellator 300, realizado no sábado (7), em San Diego (EUA). De acordo com a lista disponibilizada pela Comissão Atlética da Califórnia ao site 'MMA Fighting', a curitibana embolsou 300 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão) pela defesa de título contra Cat Zingano.

A quantia recebida pela brasileira foi acordada previamente em contrato e não contava com bônus por vitória - ou seja, mesmo se perdesse para Zingano no co-main event do Bellator 300, Cyborg levaria para casa os mesmos 300 mil dólares. O segundo valor mais alto pago pela organização presidida por Scott Coker na noite de sábado foi de 150 mil dólares (pouco mais de R$ 770 mil), destinado a cinco lutadores diferentes.

Embolsaram 150 mil dólares os atletas Liz Carmouche, Ilima-Lei Macfarlane, Cat Zingano, Brent Primus e Usman Nurmagomedov. Os cinco completaram o card principal junto com Cyborg, nas três lutas de maior importância do Bellator 300.