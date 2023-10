Cris Cyborg atropela Cat Zingano no Bellator 300 e mantém título peso-pena

Zingano mostrou logo no início do combate sua estratégia para a disputa: usar os chutes, principalmente os baixos, e buscar a luta agarrada. Cyborg, no entanto, estava preparada para o jogo da desafiante e, mostrando técnica e força, frustrou as tentativas de queda da americana, além de demonstrar toda sua potência nos golpes na luta em pé.

Em mais uma das investidas da rival, a curitibana impediu a queda, acertou Zingano com um soco de encontro e terminou o serviço com uma sequência de socos na desafiante, que, indefesa no solo, apenas esperou o árbitro encerrar a luta.