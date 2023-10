Campeão do UFC, Sean Strickland detona Belal Muhammad por apoio à Palestina

Rivalidade pode terminar no octógono?

A animosidade entre Sean Strickland e Belal Muhammad vem de alguns anos, quando ambos começaram a trocar farpas por diferentes motivos, entre eles suas visões divergentes sobre o conflito entre Israel e Palestina no Oriente Médio. Recentemente, após a conquista do título peso-médio do UFC por parte de 'Tarzan', o americano de ascendência palestina reiterou seu desejo de enfrentá-lo no futuro, ainda que atue na categoria de baixo. Resta saber se a rivalidade entre os dois os levará a uma batalha dentro do octógono do Ultimate.

This is what you'd call a coward response. Instead of taking a stand against terrorism and advocating for a peaceful resolution you say this dumb shit... Ignoring what just happened.

Belal you were born in America, you live in America just shut the fuck up. https://t.co/j4IwyTVyCu

- Sean Strickland (@SStricklandMMA) October 7, 2023