UFC Vegas 80 traz dupla brasileira em ação em card sem grandes estrelas

Após o último final de semana sem evento, o Ultimate volta a promover mais um card neste sábado (7). No entanto, o show do UFC Vegas 80 não tende a mexer tanto com os nervos dos fãs de MMA. Em uma edição mais modesta e sem grandes estrelas da companhia escaladas, a atração conta com a presença de dois membros do 'Esquadrão Brasileiro': Philipe Lins e Mateus Bocão.

O primeiro a entrar em ação é Mateus, que enfrenta Nathan Maness na segunda luta do card. Após estrear com derrota na organização, o lutador desce para o peso-mosca (57 kg) e tenta apresentar uma nova versão dentro do octógono para conquistar seu primeiro triunfo no Ultimate.

Philipe Lins, por sua vez, vive um momento oposto. Embalado por três vitórias seguidas na liga, o brasileiro mede forças com Ion Cutelaba na tentativa de se aproximar de vez do top 15 da categoria dos meio-pesados (93 kg). Aos 38 anos, 'Monstro', como é conhecido, admitiu que se inspira em Glover Teixeira para se tornar campeão depois de amadurecer no esporte.