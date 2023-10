Sábado movimentado! Saiba como assistir o UFC Vegas 80 e o Bellator 300

O próximo sábado (7) promete ser de muitas emoções para os fãs de MMA espalhados pelo mundo. Afinal de contas, a data reserva dois eventos promovidos por duas das principais ligas da modalidade no momento. No Apex, em Las Vegas (EUA), o UFC realiza a edição Vegas 80. Já em San Diego (EUA), o Bellator sedia o card de número 300, com direito a três disputas de título. Saiba como assistir as duas atrações!

UFC Vegas 80

Quem abre o dia, às 17h (horário de Brasília) é o Ultimate. Após uma semana de hiato, a companhia retoma suas atividades com o show liderado pelo duelo entre Grant Dawson e Bobby Green. O card terá transmissão ao vivo, exclusiva e na íntegra da plataforma de streaming da organização, o Fight Pass. A expectativa é de que o card principal tenha início por volta de 20h.