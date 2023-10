Mateus Bocão é superado no UFC Vegas 80 e sofre segunda derrota seguida

Em sua segunda experiência no octógono mais famoso do mundo, neste sábado (7), Mateus Bocão sofreu mais uma derrota, desta vez para o americano Nate Maness, no card preliminar do UFC Vegas 80. O brasileiro, que fazia sua estreia no peso-mosca (57 kg), acabou sendo nocauteado quando restavam 20 segundos para o fim do primeiro round.

Depois de estrear no Ultimate com derrota para Javid Basharat em janeiro deste ano, a primeira de sua carreira como profissional, Mateus Bocão prometia apresentar uma nova versão de si mesmo para se reabilitar e conquistar sua primeira vitória na liga. Agora, o atleta da Chute Boxe Diego Lima soma dez triunfos e dois reveses.

A luta