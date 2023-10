Daniel Willycat se lesiona e deixa o card do UFC São Paulo

A luta entre o brasileiro Daniel Willycat e o peruano Daniel Marcos foi retirada do card do UFC São Paulo. O atleta da Chute Boxe Diego Lima, parceiro de treinos de Charles Do Bronxs, sofreu uma lesão e não poderá entrar em ação no dia 4 de novembro. A notícia foi divulgada inicialmente pelo site 'MMA Junkie' e confirmada pela reportagem da Ag Fight.

Esta é a segunda vez nesta temporada que Willycat tem uma luta cancelada, e a quarta desde que assinou com o UFC. Apesar disso, o peso-galo (61 kg) vive boa fase no Ultimate, tendo vencido os dois últimos combates disputados depois de estrear na liga com derrota, em abril de 2022.

Por sua vez, Daniel Marcos aguarda a definição do UFC sobre seu futuro. Há a possibilidade da entidade buscar um substituto para o brasileiro e manter o peruano - ainda invicto no MMA profissional após 15 lutas - no card do UFC São Paulo.