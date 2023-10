Cris Cyborg coloca cinturão do Bellator em jogo pela 5ª vez contra grande rival

O evento que acontece neste sábado (7), na Califórnia (EUA), é especial para o Bellator e também para Cris 'Cyborg'. A organização realiza seu show de número 300 e a brasileira, campeã do peso-pena (66 kg), visa defender seu título pela quinta vez na liga - desta vez contra Cat Zingano, sua grande rival, depois de um longo período de provocações.

A luta coloca frente a frente duas veteranas de reputação inquestionável no MMA. 'Cyborg', de 38 anos, tem em seu currículo os títulos do Bellator, Invicta, Strikeforce e UFC. Já Zingano, de 41 anos, é ex-desafiante ao cinturão do peso-galo (61 kg) do Ultimate. Além disso, as atletas não só são os principais nomes do peso-pena da liga, como também estão invictas nela. Mas, apesar do legado das profissionais, o duelo demorou para sair do papel.

A cada defesa de título, 'Cyborg' fazia questão de 'convidar' a americana para a luta. Por sua vez, Zingano encarava atletas diferentes. Mas o clima envolvendo as veteranas se tornou hostil quando 'Alpha' acusou a curitibana de utilizar substâncias proibidas para performar melhor e se recusar a realizar exames antidoping. Irritada, Cris chamou a rival de mentirosa e afirmou que ela inventou desculpas por ter medo de enfrentá-la. Agora, não há mais para onde correr e a aguardada luta 'Cyborg' vs Zingano vai acontecer justamente no Bellator 300, um evento especial, com mais duas disputas de cinturão.