Baixa de última hora! Luta entre Philipe Lins e Ion Cutelaba no UFC Vegas 80 é cancelada

O card do UFC Vegas 80 sofreu uma baixa de última hora. Pouco antes do início do evento, neste sábado (7), a luta entre o brasileiro Philipe Lins e o atleta da Moldávia Ion Cutelaba foi cancelada. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo repórter John Morgan e posteriormente confirmada pela organização de forma oficial.

De acordo com o Ultimate, o motivo para o cancelamento da luta entre Lins e Cutelaba foi um problema de saúde do brasileiro não revelado. O duelo entre os meio-pesados fecharia o card preliminar do UFC Vegas 80.