Algoz de Bocão embolsa R$ 260 mil por bônus de Performance da Noite no UFC Vegas 80

Bobby Green subiu no octógono do UFC Vegas 80 para encarar Grant Dawson como amplo azarão nas bolsas de apostas. Porém, contrariando as previsões, King precisou de apenas 33 segundos para nocautear seu rival e levar um dos bônus de Performance da Noite.

Por sua vez, Joe Pyfer brilhou no co-main event do show. O peso-médio (84 kg), ainda invicto no UFC, colocou Abdul Razak Alhassan para dormir com um katagatame no segundo round e garantiu o prêmio de 50 mil dólares.

No card principal da edição Vegas 80, Drew Dober venceu Ricky Glenn por 'TKO' e se tornou o recordista de nocautes da divisão dos leves (70 kg) do UFC. Como era de se esperar, o experiente lutador também levou para casa o bônus de R$ 260 mil.

Big finishes, big bonuses ?

These four are taking home your #UFCVegas80 Performances of the Night! pic.twitter.com/HyYqgXfFC1

- UFC (@ufc) October 8, 2023