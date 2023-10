PFL escala Brunson para lutar em novembro, um dia após contratação

A PFL agiu rápido. Se na última quinta-feira (5) a companhia contratou Derek Brunson, um dia depois já o escalou para competir. O veterano, ex-lutador do UFC, vai estrear na nova casa contra Ray Cooper III, no dia 24 de novembro, em Washington (EUA), em luta válida pelo peso-médio (84 kg). A informação foi divulgada pela própria empresa através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

E o combate entre Brunson e Cooper III já é cercado de expectativa. O veterano atuou no UFC por 11 anos e integrou a elite do peso-médio. Na PFL, a tendência é que o atleta suba para os meio-pesados (93 kg) e faça parte do GP da divisão em 2024. Por sua vez, Ray, dono de um estilo de luta agressivo, venceu o torneio dos meio-médios (77 kg) da liga em 2019 e 2021 e se tornou uma estrela. Em sua carreira, 'Bradda Boy' construiu um cartel composto por 25 triunfos, sendo 23 pela via rápida (16 por nocaute e sete por finalização), oito derrotas e um empate.