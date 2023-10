Merab Dvalishvili muda o tom e já cogita encarar o amigo Aljamain Sterling no UFC

Depois de ter sua lealdade ao amigo Aljamain Sterling reprovada por Dana White, presidente do UFC, Merab Dvalishvili resolveu se pronunciar. Em entrevista ao 'The MMA Hour', o georgiano se defendeu das críticas do dirigente e, surpreendentemente, mudou o tom ao falar sobre um possível confronto contra seu parceiro de treinos.

Durante o reinado de Sterling na divisão dos galos (61 kg), entre março de 2021 e agosto deste ano, Dvalishvili, que ocupava a 1ª posição no ranking da categoria, servia como uma espécie de fiel escudeiro e deixava claro que não pretendia desafiar seu amigo pelo título. A postura do georgiano foi duramente criticada por Dana White em mais de uma ocasião, que questionou sua ambição.

Porém, de acordo com Merab, o duelo entre amigos nunca foi, de fato, oferecido pelo UFC. Por isso, em sua visão, as críticas disparadas pelo presidente do Ultimate foram infundadas. O georgiano, inclusive, parece ter adotado uma nova postura e, se antes descartava qualquer chance de enfrentar seu parceiro de equipe, agora já cogita a possibilidade desde que ambos sejam bem recompensados financeiramente.