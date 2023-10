Mateus Bocão promete nova versão após receber críticas pela estreia no UFC

"Vi as críticas quando eu perdi para o Basharat, fui olhar os comentários... O público falando que eu estava muito ansioso, com o nariz muito empinado. Eu vi isso e pode ter certeza que eu vou estar muito mais focado. Estou mais focado, mais disposto, olhar dentro dos olhos dele, com mais calma, respeitando o próximo. Estou pronto para mostrar para todos vocês que o novo Bocão surgiu", concluiu.

Chance de recuperação para 'Bocão'

Depois de estrear com derrota, Mateus 'Bocão' terá a chance de se recuperar neste sábado, no card do UFC Vegas 80. O atleta da 'Chute Boxe Diego Lima', que descerá do peso-galo (61 kg) para a divisão dos moscas (57 kg), enfrenta o americano Nathan Maness, em busca de sua primeira vitória no octógono mais famoso do mundo.