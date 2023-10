Makhachev elege Covington como adversário ideal para nova superluta no UFC

Campeão do peso-leve (70 kg) do UFC, Islam Makhachev enfrenta Charles 'Do Bronx' no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), mas já expressa o desejo de subir para os meio-médios (77 kg) em busca do sonho de se tornar líder de duas categorias da companhia. E, caso vença o rival novamente, o russo até projeta um hipotético embate com Colby Covington na sequência.

E, para 'ajudar' Makhachev, o americano também precisa fazer sua parte, que é destronar Leon Edwards, dono do título dos meio-médios do UFC, na luta programada para acontecer em dezembro. Vale pontuar que o russo já protagonizou uma superluta entre campeões da companhia em fevereiro, quando foi até a Austrália colocar o cinturão do peso-leve em jogo contra Alexander Volkanovski, líder do peso-pena (66 kg), e venceu a batalha.

Sendo assim, o atleta defende a ideia de que agora é a sua vez de tentar ser campeão duplo do UFC. Inclusive, já existe uma rivalidade entre o o russo e Covington. Anteriormente, o americano não só contestou o nível de habilidade de Makhachev, como também o ofendeu.