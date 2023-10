Em boa fase aos 38 anos, Philipe Lins revela inspiração em Glover Teixeira

Aos 38 anos, Philipe Lins vive sua melhor fase desde que chegou ao UFC, em 2020, com três vitórias consecutivas em suas últimas lutas. Além da mudança de categoria - do peso-pesado para o meio-pesado (93 kg), o potiguar atribuiu o bom momento à experiência, e admitiu se inspirar em um outro brasileiro, que manteve o alto nível de performance mesmo com a idade avançada para competir nos esportes de combate.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Philipe Lins revela que utiliza o caso de Glover Teixeira como exemplo para seguir tendo um bom desempenho apesar da idade. Vale lembrar que o mineiro - hoje aposentado do MMA - se tornou campeão meio-pesado do UFC aos 42 anos.

"Eu acho que me tornei um cara mais experiente depois que eu mudei para a Flórida, comecei a viver uma vida mais de atleta realmente, mais saudável. Fui me tornando um cara mais experiente. E realmente não é uma coisa normal de acontecer (performar bem com a idade avançada) - o Glover, inclusive, é uma das minhas inspirações. É um cara que chegou lá (no título do UFC) depois dos 40 anos. É uma inspiração, um cara que eu me espelho. E eu estou dando uns passos bons para chegar lá também", afirmou Philipe.