Cris Cyborg vence a balança e confirma disputa de título no Bellator 300

Luta principal

O 'main event' do Bellator 300 também foi confirmado após um 'susto'. Desafiante e ex-campeão, Brent Primus foi o segundo lutador a se pesar e cravar 70,2 kg. O atual detentor do título da categoria, Usman Nurmagomedov, precisou de duas tentativas para oficializar o confronto. No primeiro momento, o primo de Khabib atingiu 70,4 kg - cerca de 100 gramas acima do limite para disputas de cinturão. Sendo assim, o russo se despiu e, com a ajuda da toalha, alcançou 70,2 kg, assim como seu adversário.

Três chances sem sucesso

A terceira luta valendo título do Bellator 300 passou por uma novela. Campeã peso-mosca (57 kg), Liz Carmouche não teve problemas para atingir 56,6 kg na balança, sendo a primeira atleta a despontar na cerimônia. Mas o mesmo não pode ser dito por sua rival, Ilima-Lei MacFarlane. Ex-detentora do cinturão da liga, a americana falhou em atingir o limite de 56,7 kg - estabelecido para disputas de título. Mesmo subindo na balança em três oportunidades, 'The Ilimanator', como é conhecida, não cumpriu seu objetivo.

Na primeira tentativa, a ex-campeã anotou 57,7 kg. Na segunda, já despida e com o uso da toalha, MacFarlane reduziu cerca de 300 gramas, mas seguiu acima do limite cravando 57,4 kg. Após fazer uso da hora adicional, a americana retornou para a terceira e última tentativa. Mas, curiosamente, foi nesta chance que Ilima-Lei despontou mais pesada, com a marca de 58,1 kg. Com as sucessivas falhas, a atleta perdeu o direito de conquistar o cinturão. Dessa forma, o título só vale para Liz Carmouche no duelo deste sábado. Em caso de vitória de Ilima, o cinturão da categoria ficará vago.

144.6